В Госдуме объяснили обещание Марин Ле Пен признать Крым российским

Заявление лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о готовности признать Крым частью России объясняется ее пониманием политического курса Кремля. Такое мнение во вторник, 17 января в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по международным делам Алексей Журавлев.

«Марин Ле Пен исходит не из логики, что лучше для Евросоюза или Североатлантического альянса, а из того, что справедливо и понятно. Интересы России ей ясны, так как наша страна предсказуема и во внешней, и во внутренней политике. И то, что с нами можно договариваться», — сказал депутат.

По его мнению, риторика Москвы приемлема не только для европейских политиков, включая Ле Пен, но и для большинства граждан стран Евросоюза. Кроме того, Журавлев считает, что лидеру «Национального фронта» импонирует то, что у России «есть такие ключевые понятия, как религия, семья и Отечество».

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Марин Ле Пен в интервью газете «Известия», опубликованном ранее во вторник, выразила сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был воспринят в международном сообществе и ООН» и пообещала признать результаты плебисцита в случае своей победы на выборах президента Франции. «Принадлежность Крыма Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — отметила политик.

Помимо этого, Ле Пен выразила готовность выступить за отмену антироссийских санкций, назвав их бессмысленными и глупыми.

Выборы главы государства пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, также пройдет ее соперник — победивший на праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» бывший премьер-министр Франсуа Фийон.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ в марте 2014-го по итогам референдума. При этом Киев называет эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.