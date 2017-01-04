Марин Ле Пен призвала отказаться от евро ради экю

Европейские страны должны отказаться от единой валюты — евро — и вернуться к идее общей валюты наподобие экю. Об этом заявила лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты страны Марин Ле Пен. Ее слова передает Reuters.

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«Экю существовало параллельно с национальными валютами. Когда национальная валюта и общая валюта существуют совместно, это никак не отражается на жизни французов», — пояснила она. По ее словам, экю — это не та валюта, которую хранят в кошельке, а инструмент взаимных расчетов между государствами, и созданная по ее подобию валюта может стать хотя бы временной моделью.

Экю (ECU, European Currency Unit) — валютная единица, использовавшаяся в ЕС и Европейском экономическом сообществе. Она служила обобщенным представителем корзины валют стран, входивших тогда в европейскую валютную систему. Отменена после введения в оборот евро 1 января 1999 года.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае. От правящей сейчас Социалистической партии на пост главы государства выдвинут бывший премьер-министр Мануэль Вальс. От правоцентристской партии «Республиканцы» — также бывший глава кабинета министров Франсуа Фийон. Марин Ле Пен выдвинута от возглавляемого ею «Национального фронта».