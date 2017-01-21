Марин Ле Пен раскритиковала миграционную политику Меркель

Лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе выступления на конференции Freedom for Europe в немецком городе Кобленц подвергла критике миграционную политику, проводимую канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом в субботу, 21 января, сообщает РИА Новости.

«Во Франции госпожу Меркель преподносят как героиню в гуманитарной области. Какая щедрость по отношению к мигрантам! Но в то же время у самих жителей страны никто не спрашивал их мнения о миграционной политике страны, удовлетворены ли они ей. И мы понимаем, почему. Потому что если спросить, все увидят, что такая миграционная политика — просто ежедневная катастрофа!» — сказала Ле Пен.

Лидер «Национального фронта» также заявила, что Меркель так хотела принять этих мигрантов, что так и не знает, куда делись 500 тысяч из них. «Невероятная легкость!» — добавила Ле Пен под бурные аплодисменты зала.

В субботу в конференции в Кобленце принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента «Европа наций и свобод», в которую, среди прочих, входят французский Нацфронт, бельгийская партия «Фламандский интерес» и итальянская «Лига севера».