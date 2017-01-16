Глава МИД Польши предсказал крушение Евросоюза из-за Марин Ле Пен

В случае победы лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции ее политика в отношении Евросоюза может привести к «крушению ЕС». Как передает в понедельник, 16 января, РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

К такому мнению министр, по его словам, пришел после полуторачасовых переговоров с Ле Пен в Париже. «Она стремится к радикальной реформе ситуации в Европе, радикальной реформе ЕС. Она хотела бы превратить его [Евросоюз] в совершенно иную структуру, которая в то же время не была бы под влиянием ни России, ни Соединенных Штатов», — сказал Ващиковский, подчеркнув, что воплощение данной политики не выгодно для Польши, поскольку подразумевает «крушение ЕС» и превращение его в «свободный союз».

Министр добавил, что, с его точки зрения, намерение Ле Пен придерживаться «умного сотрудничества» в рамках ЕС приведет к отходу от европейской солидарности. «Это значило бы, что мы вернемся, может, не к "закону джунглей", но к значительной конкуренции в Европе, о которой мы уже забыли», — уверен Ващиковский.

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В конце декабря 2016 года в интервью греческому изданию Dimokratia Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на президентских выборах вывести Францию из НАТО и Евросоюза. Она заявила о намерении провести Frexit — аналог Brexit — и призвала присоединиться к процессу Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр.

Выборы главы государства во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным ряда опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, также пройдет ее противник — бывший премьер страны, победитель праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.