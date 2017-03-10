Австрия призвала проводить в отношении России независимую от мнения США политику

В отношениях с Россией Евросоюз должен проводить политику, независимую от мнения США. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил журналистам в Брюсселе австрийский канцлер Кристиан Керн, передает РИА Новости.

«Мы [в ЕС] должны быть уверены в себе. Мы должны сами прояснить некоторые вопросы», — отметил он. Глава австрийского правительства добавил, что некоторые страны Европейского союза активно выступают за снятие антироссийских санкций.

Керн пояснил, что ограничительные меры в отношении России в значительной мере негативно сказались на экономическом росте ЕС, передает oe24.at. По его словам, Вена заинтересована в сбалансированных отношениях с Москвой, однако в обсуждении вопроса снятия санкций должны принимать участие все входящие в ЕС страны.

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Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их со вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену ограничительных мер западные страны традиционно увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на властях Украины.