В МИД Венгрии заявили о неэффективности антироссийских санкций

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, находящийся с официальным визитом в Литве, заявил, что санкции ЕС в отношении России оказались неэффективными и должны быть пересмотрены. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сиярто, наложенные Европейским союзом ограничительные меры в отношении Москвы ни на шаг не приблизились к реализации минских договоренностей, однако нанесли ущерб экономике Европы. Дипломат утверждает, что Венгрия пока не накладывает вето на продление санкций, пытаясь сохранить единство ЕС, однако требует начать рассматривать этот вопрос.

«Настало время организовать открытую, честную и прагматичную дискуссию насчет санкций», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

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24 января Сиярто привел данные, согласно которым, потери его страны от российских контрсанкций по экспорту за три года составили 6,5 миллиарда долларов. «Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 миллиардов долларов, это чувствительная потеря», — заявил он.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их со вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену ограничительных мер западные страны традиционно увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на властях Украины.