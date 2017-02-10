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Могерини усомнилась в решимости США сохранить антироссийские санкции

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Федерика Могерини
Федерика Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила сомнение в том, что сохранение антироссийских санкций является единой позицией в США. Об этом она заявила в пятницу, 10 февраля, в ходе своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы (в ходе встреч с представителями американской администрации) сошлись на том, что до тех пор, пока обязательства в рамках минских договоренностей не будут полностью выполнены, санкции останутся в силе. Тем не менее, я не уверена, что это остается единой позицией», — сказала Могерини.

При этом она отметила, что в Евросоюзе нет разногласий по поводу ограничительных мер. «Санкции — это не политика как таковая, и мы (ЕС) не получаем удовольствия от них. Для нас это инструмент», — подчеркнула глава дипломатии.

8 февраля группа сенаторов, принадлежащих к обеим ведущим партиям США, внесла законопроект, предусматривающий необходимость для президента получать одобрение Конгресса на снятие санкций против России.

Несмотря на заявление Могерини о единстве ЕС в отношении сохранения антироссийских санкций, ряд европейских политиков выступают за отмену или смягчение ограничений. Среди них глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его австрийский коллега Себастьян Курц, премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен.

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене антироссийских санкций. Тем не менее, 27 января, спустя неделю после инаугурации, он заявил, что говорить о снятии ограничительных мер с России пока рано. При этом республиканец выразил надежду, что Вашингтону удастся выстроить «фантастические отношения» с Москвой.

Снятие наложенных на Москву санкций некоторые государства увязывают с выполнением Кремлем минских соглашений, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе, где украинские силовики с апреля 2014-го проводят силовую операцию против ополченцев. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о том, что не является участником этого конфликта и поэтому ответственность за реализацию минских договоренностей не несет.

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