Единственный путь к снятию санкций Евросоюза, действующих в отношении России, связан с реализацией минских соглашений, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по итогам встречи в Париже с французским коллегой Жан-Марком Эйро. Об этом сообщает Reuters.

«Германия и Франция имеют однозначную позицию по поводу санкций. Мы хотим добиться выполнения минских соглашений. Это единственный путь к снятию санкций», — указал он.

Габриэль был назначен на должность главы МИД ФРГ 27 января. На этом посту он сменил Франка-Вальтера Штайнмайера, который, как и его преемник, увязывал процесс отмены ограничений против Москвы с прогрессом в выполнении «Минска-2».

«Комплекс мер по выполнению минских соглашений» был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Германии, Франции и Украины. В документе прописаны режим прекращения огня на юго-востоке Украины, проведение на Украине конституционной реформы, проведение выборов в Донбассе (этот, а также многие другие этапы мирного урегулирования, выполнение которых возложено на Киев, пока не осуществлены). Западные страны регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва опровергает эти утверждения.