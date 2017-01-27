Трамп выразил надежду на «фантастические отношения» с Россией

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй повторил, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и совместную борьбу с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения», — сказал Трамп. «Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Я буду очень твердо, крепко представлять американский народ», — подчеркнул он.

«Если у нас будут отличные отношения с Россией и другими странами, если мы будем вместе преследовать ИГ, которых необходимо остановить — это зло, которое необходимо остановить, — это хорошо, а не плохо. Как будут развиваться отношения, я смогу вам сказать позже», — добавил он.

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При этом говорить о снятии санкций с России пока рано, сказал Трамп в ответ на вопрос о готовности принять такое решение и о предстоящем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. «Насколько я знаю, звонок запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами», — сказал он. «Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным», — добавил президент.

В свою очередь, Мэй заявила, что Великобритания будет настаивать в ЕС на том, чтобы санкции против России сохранялись до выполнения минских соглашений. К этому она будет призывать и европейских партнеров.

Ранее сообщалось, что Трамп поговорит с Путиным, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Франсуа Олландом 28 января. В Кремле подтвердили планы президентов России и США поговорить 28 января.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону и в перспективе — провести личную встречу.

Трамп неоднократно высказывался за налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой, в том числе и для борьбы с «Исламским государством».

В России ИГ включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.