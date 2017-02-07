Меркель и Шидло высказались за сохранение антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Беата Шидло и канцлер Германии Ангела Меркель высказали общее мнение о необходимости сохранения антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель подтвердила, что санкции могут быть ослаблены в случае появления прогресса в реализации минских соглашений. «Как и раньше, ситуация является неудовлетворительной. "Минск" не реализован, и поэтому санкции не могут в настоящее время быть сняты», — заявила она.

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Мнение немецкой коллеги разделила Беата Шидло.

Ранее 7 февраля президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с Меркель ситуацию в Донбассе. «Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса», — сообщила пресс-служба Кремля.

30 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung предположила, что за обострением на юго-востоке Украины стоят киевские власти, которые таким образом пытаются добиться сохранения антироссийских санкций.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. С реализацией этого оглашения на Западе традиционно связывают снятие или ослабление антироссийских санкций.