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Британия выступила за взаимодействие с Россией без снятия санкций

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Великобритания выступает за взаимодействие с Россией, несмотря на сложности в отношениях между двумя странами. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Стивен Лавгроув в ходе своего выступления в центре Atlantic Council в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Я думаю, мы хотим взаимодействовать с Россией. Это важно, чтобы линии связи оставались открытыми, чтобы мы понимали, как развивается их доктрина, а она изменилась значительно», — заявил Лавгроув. При этом он подчеркнул, что Лондон не намерен отменять антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией вокруг Крыма, на которую «нельзя закрывать глаза».

Замминистра также рассказал, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон собирается встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым «довольно скоро».

О планах Джонсона приехать в Москву по приглашению Лаврова в Форин-офисе сообщили 4 марта. Во время поездки глава МИД Великобритании обсудит двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и на Украине, где «между сторонами продолжают оставаться значительные разногласия».

10 января Джонсон после встречи с президентом США Дональдом Трампом призвал отказаться от демонизации России и в отношениях с Москвой придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».

Санкции против России были введены Евросоюзом, США и другими странами Запада в 2014 году после присоединения Крыма к России и начала боевых действий на юге-востоке Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Кроме того, Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

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