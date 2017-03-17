Западные санкции стали значительно меньше тревожить россиян

Граждане России стали проявлять меньше беспокойства с связи с санкциями Запада. Как сообщает в пятницу, 17 марта, РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По его сведениям, этот показатель заметно снизился с начала 2015 года. Тогда 52 процента респондентов заявили, что ограничительные меры усугубили ситуацию в стране, а в марте 2017-го так полагали только 27 процентов респондентов.

Одновременно с этим россияне стали заметно чаще говорить о положительном эффекте западных санкций. Его отмечают 35 процентов опрошенных, а два года назад этот показатель равнялся 17 процентам. 32 процента уверены: санкционная политика серьезно не повлияла на жизнь российского общества, в то время как в 2015-го так считало 22 процента участников опроса.

Сходная тенденция отмечается и в оценке воздействия ограничений на каждого опрошенного лично. Если в 2015-м конкретные последствия для себя и близких отмечали 45 процентов опрошенных, то сейчас это показатель снизился до 17 процентов. При этом большинство респондентов (66 процентов) жалуется на рост цен и ухудшение материального положения, 13 процентов сетует на то, что из-за санкций многие товары исчезли с прилавков, еще по девять процентов упомянули снижение или задержку зарплаты и проблемы с получением виз.

16 марта исполняющий обязанности официального представителя американского Госдепа Марк Тонер заявил, что Вашингтон намерен сохранить ограничительные меры в адрес Москвы, введенные из-за вхождения Крыма в состав РФ. «Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине», — сказал он.

Запад начал вводить антироссийские санкции после присоединения весной 2014 года Крыма и Севастополя к России. За это время черные списки попали десятки граждан и организаций. Киев отказывается признавать результаты плебисцита, Москва настаивает на том, что процедура была проведены в соответствии с нормами международного права, и заявляет, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт