МВД подсчитало вернувшихся в Россию разочарованных соотечественников

Около 150 тысяч россиян в 2016 году вернулись из-за границы на родину. Об этом сообщает в четверг, 9 марта, газета «Известия» со ссылкой на данные МВД России.

Отмечается, что для них действует программа содействия добровольному переселению соотечественников. Возвращаются не только лица, проживающие в странах СНГ, но и около 30 тысяч россиян, ранее переехавших в Евросоюз.

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По данным экспертов издания, треть соотечественников приехали в Россию по политическим мотивам. Среди поводов для возвращения фигурируют неспособность западных стран интегрировать русскоязычное население, давление со стороны властей и СМИ. Уточняется, что антироссийские настроения в Европе усилились в 2014 году.

Согласно данным опроса «Левада-центра», проведенного летом 2016 года, эмигрировать за пределы бывшего СССР хотел бы почти каждый пятый россиянин (19 процентов). В то же время скорее не хотели бы покидать Россию 28 процентов граждан, определенно не желают уезжать из страны еще 47 процентов.