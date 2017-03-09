Треть россиян предпочла пользоваться только наличными при расчетах

Почти треть россиян всегда расплачивается только наличными. Больше всего таких людей среди лиц от 60 лет и старше (53 процента), меньше всего — среди молодежи от 18 до 24 лет (17 процентов). Об этом в четверг, 9 марта, сообщил ВЦИОМ со ссылкой на данные опроса.

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В основном наличными расплачиваются 27 процентов респондентов, в равной степени наличными и безналичным расчетом пользуются 26 процентов. Около 14 процентов расплачиваются в основном банковскими карточками, но иногда наличными, и только 1 процент готов всегда платить картой.

При этом 80 процентов опрошенных считают, что ограничение расчетов наличными деньгами — скорее ущемление прав граждан, а не борьба со взяточничеством и уклонением от уплаты налогов. В то же время 36 процентов респондентов поддерживают идею запрета наличных расчетов на сумму свыше 50 тысяч рублей.

«Оплата покупок карточкой или чеком для большинства жителей нашей страны пока еще не является повседневной нормой. Вот почему предложение ограничить возможности оплаты крупных покупок только безналичными формами наталкивается на неприятие общественным сознанием», — отмечает эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Для того чтобы увеличить долю безналичных расчетов в общем объеме финансовых операций, необходимо делать эти платежи более удобными, а не ограничивать порог оплаты наличными, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в начале марта.

Ограничить операции физическими деньгами ранее предлагал Минфин. Так, в январе 2017 года министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости подумать о сокращении расчетов наличными. Затем в последних числах февраля министр заявил, что в 2017 и 2018 годах его ведомство не будет выдвигать инициатив по ограничению оборота наличных средств.