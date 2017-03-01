ЦБ раскритиковал идею Минфина об ограничении наличных платежей

Чтобы увеличить долю безналичных расчетов в общем объеме финансовых операций, необходимо делать эти платежи более удобными, а не ограничивать порог оплаты наличными. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова в интервью Rambler News Service.

«Я считаю, что безналичные операции надо развивать путем внедрения конкурентоспособных безналичных форм оплаты и безналичных инструментов в сочетании с привлекательной для граждан тарифной политикой», — сказала она.

Скоробогатова сказала, что Центробанк не ведет никаких консультаций с финансовым ведомством относительно порога суммы, с которой операции наличными могут быть ограничены.

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«В европейских странах периодически пересматривают подобные пороги. Если мы будем обсуждать такие изменения, то это будет происходить с привлечением экспертов, общественных организаций, чтобы мы могли быть уверенными, что это не создаст сложностей гражданам и добросовестному бизнесу», — подчеркнула она.

Ограничить операции физическими деньгами ранее предлагал Минфин. Так, в январе 2017 года министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости подумать о сокращении расчетов наличными. Затем, в последних числах февраля министр заявил, что в 2017 и 2018 годах его ведомство не будет выдвигать инициатив по ограничению оборота наличных средств.

Аналогичный законопроект предлагался в 2014 году. В нем предусматривалось на начальном этапе ограничение на наличные расчеты в 600 тысяч рублей, а затем предлагалось снизить эту сумму до 300 тысяч рублей. Проект закона принят не был.