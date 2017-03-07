Кризис в России легче всего пережили силовики и чиновники

Сотрудники правоохранительных органов и чиновники смотрят на ситуацию в экономике с большим оптимизмом, чем работники других отраслей. Соответствующая информация содержится в опросе, проведенном РАНХиГС, ВАВТ и Институтом Гайдара. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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«В двух сферах деятельности занятые чувствуют себя значительно увереннее остальных — это силовые структуры, а также сфера государственного и муниципального управления. Среди них большая доля не только тех, кто замечает улучшения в экономике, но и тех, кто считает, что ситуация уже стабилизировалась», — сказано в исследовании.

58 процентов опрошенных силовиков считают, что ситуация в экономике не изменилась, 6,5 процента заметили улучшения. Для чиновников эти доли составили 57,2 и 7,1 процента соответственно.

Для сравнения: в промышленности с оптимизмом на российскую экономику смотрят 4,7 процента респондентов, еще 33,3 процента не заметили улучшений. В строительстве — 4,4 и 43,7 процента соответственно, в сфере ЖКХ, транспорта и связи — 0,7 и 46,9, в торговле, бытовом обслуживании и общепите — 5,2 и 40,7 процента.

В целом, 53 процента опрошенных отметили ухудшение экономической ситуации в стране.

«Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может, не так уверенно, но все-таки в стадию роста», — говорил председатель правительства Дмитрий Медведев 4 марта. Кабинет министров ожидает в текущем году рост экономики на один-два процента. По итогам 2016-го ВВП РФ упал на 0,2 процента.