Кремль отреагировал на возможное продление санкций в отношении Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации послов стран — членов Евросоюза продлить ограничения в отношении Крыма и Севастополя еще на один год. Его слова в среду, 7 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По-прежнему считаем эти санкции вредящими и странам ЕС, и нам. Считаем эти санкции незаконными, а главное, убеждены в том, что подобные решения и подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах», — сказал представитель Кремля.

От также отметил, что из-за сложившейся ситуации «все больше и больше страдают производители стран ЕС».

