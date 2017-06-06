Россия
 

В России сожгли 200 килограммов предназначенной для Украины красной икры из США

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники правоохранительных органов и представители управления Россельхознадзора по Белгородской области задержали на трассе Москва — Крым автомобиль, перевозивший красную икру горбуши, произведенную в США. Об этом во вторник, 6 июня, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Девять коробок с продукцией общим весом 206 килограммов перевозили жители Ростовской области. Ветеринарно-сопроводительных документов на груз у них не было, однако согласно маркировке на коробках икра предназначалась для продажи на Украине. При этом температурный режим ее перевозки был нарушен.

Санкционная продукция была изъята и сожжена сотрудниками управления Россельхознадзора по региону.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года. Ограничения действуют на продукты питания (в том числе мясо крупного рогатого скота, свинину, мясо домашней птицы, живую рыбу и морепродукты, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и орехи, колбасы и соль) из США, стран-членов Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Эти меры стали ответом на санкции в отношении Москвы, введенные в том же году в связи с присоединением Крыма к России и вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин призвал заканчивать с санкциями
Правительство частично вывело морскую воду и соль из продэмбарго
Греф предсказал сохранение антироссийских санкций минимум на три года
Последние новости
Лавров пригрозил Украине визовым режимом
Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест
Пассажирский самолет вынужденно сел во Внуково из-за посторонних шумов
Умер сыгравший в 136 эпизодах сериала «Сансет-Стрип, 77» актер Роджер Смит
Мужчина напал на полицейского около Собора Парижской Богоматери
Названы самые частые ошибки при поиске порно
В России сожгли 200 килограммов предназначенной для Украины красной икры из США
Другие материалы рубрики
Россия00:09Сегодня

«Сейчас мы вам устроим!»

Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
17:02Сегодня

Против челябинского ресторатора возбудили дело за обслуживание инвалида на улице

21:40 5 июня

Жители Сочи оценили поведение мэра на детском празднике

16:48Сегодня

Друзья сгоревшего в Maserati лихача попали в ДТП с автобусом на западе Москвы  

Россия00:05 5 июня

«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»

Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
17:03Сегодня

В Омске автомобиль взорвался после ДТП

19:41 5 июня

Авторы памятника Ивану Грозному в Александрове увезли скульптуру из города

16:55Сегодня

Следователи изучат видео избиения московской школьницы в лесополосе

Россия00:13 1 июня

Бессилие ягнят

Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии
16:34Сегодня

В подмосковных парках в День России проведут более 100 мероприятий

16:35Сегодня

Чудновец передумала бороться за пост губернатора от Народной партии России

16:22Сегодня

Следователи проверят заподозренную в призывах к суициду новокузнецкую церковь

Россия
«Сейчас мы вам устроим!»
Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
Против челябинского ресторатора возбудили дело за обслуживание инвалида на улице
«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»
Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
Друзья сгоревшего в Maserati лихача попали в ДТП с автобусом на западе Москвы
В Омске автомобиль взорвался после ДТП
Светлана Орлова Ну ты и зам
Как трем губернаторам насолило задержание двух заместителей
Следователи изучат видео избиения московской школьницы в лесополосе
Все материалы
Мир
Семеро против Дохи
Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
СМИ сообщили об урезании бюджета антитеррористического управления Великобритании
В афганском Герате возле мечети прогремел взрыв
Дональд ТрампЦена двух градусов
США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Все материалы
Бывший СССР
Адам ОсмаевПатриоты без границ
Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева
Брат Ющенко поведал о говоривших по-украински древних греках
В Киеве назвали законным движение украинского лайнера в сторону Ростова-на-Дону
В центре Киева активисты притворились трупами в знак протеста против медреформы
Стала известна причина «побега» украинского лайнера в Ростов-на-Дону
В ФСБ прокомментировали ситуацию со взявшим курс на Россию украинским теплоходом
Украинский круизный лайнер вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону
Все материалы
Финансы
А им все Доха
Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах
Fitch отказалось понижать рейтинг Катара из-за дипломатического кризиса
Голикова указала на снижение реального размера пенсий в России
Росстат отчитался о резко подорожавших в мае овощах
Россияне рассказали о справедливых зарплатах в разных отраслях экономики
Юдаева поведала о прекращении укрепления рубля
Доллар упал до минимума с момента избрания Трампа
Все материалы
Бизнес
Вышли в рост
В мае сектор услуг продемонстрировал рекордные темпы повышения отпускных цен
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
Компания «ВИМ-Авиа» отменила еще 13 рейсов
GQ выдвинул сооснователя Mail.ru Group на получение премии «Человек года»
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Башкирия потребовала взыскать с АФК «Системы» 106 миллиардов рублей
Арбитраж разрешил увеличить сумму иска «Роснефти» к АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Леонид МаркеловКвартирный допрос
Что будет с недвижимостью бывшего главы Марий Эл ценой в миллиард рублей
В Вашингтоне отклонили протесты Glock по конкурсу на пистолет для армии США
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Тульских чиновников заподозрили в махинациях со средствами на здравоохранение
В нападении на подростка в песочнице заподозрили столичного полицейского
Все материалы
Наука и техника
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Реклама шоу французского иллюзиониста Анри Робена, 1863На лицо ужасные
Раскрыта сущность привидений и призраков
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Свет превратили в сверхтекучую жидкость
На дне Мертвого моря нашли следы древней катастрофы
Найдено окончательное объяснение происхождения внеземного сигнала Wow!
НАСА открыло десять потенциально опасных для Земли астероидов
Все материалы
Спорт
Головы сложили в поле
Как футболисты умирали во время матчей
«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой
Совет «Терека» утвердил переименование клуба в «Ахмат»
Форвард сборной Венгрии сравнил защитника ЦСКА Васина с медведем
Станислав Черчесов и Александр СамедовРазгром с разрывом
Перед стартом Кубка конфедераций-2017 сборная России крупно обыграла венгров
Сборная России лишилась еще одного футболиста перед Кубком конфедераций
Лондонский «Арсенал» объявил о покупке футболиста с помощью акронима
Все материалы
Культура
Главные сериалы лета
«Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
Александр Калягин (в центре)Последний день города N
Как пьесу Гоголя «Ревизор» превратили в «Карточный домик»
«Лето» Левитана ушло с молотка в Лондоне за миллион долларов
Названы лауреаты литературной премии «Лицей»
Обвиняемые по «делу реставраторов» погасили ущерб в полном размере
Игги Поп приедет в Москву
Все материалы
Интернет и СМИ
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Медведь забрался в дом, сыграл на фортепиано и стал звездой соцсетей
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Пушкина назвали первым в мире гангста-рэпером
Названы самые частые ошибки при поиске порно
Чернокожий покоритель водных горок «нарушил законы физики» и поразил соцсети
Украинская соцсеть предложила регистрироваться через заблокированный «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Наперегонки со временем
Самые яркие моменты московского ралли ретрокаров L.U.C Chopard
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Лаборатория MB&F посадила инопланетян в часы
Ralph Lauren создал «золотую» сумку специально для России
Марка adidas StellaSport показала одежду для креативных тренировок
«Самый красивый преступник США» стал лицом Philipp Plein
Все материалы
Путешествия
Эркээни или Кэскил
Сложный тест на знание истории и географии Якутии
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Аня Бушуева: «Обязательно попробуйте русский салат»
Что такое тапас по-валенсийски
Российский путешественник совершит шестимесячный поход вдоль всей Волги
Газета рассказала о семи местах для бесплатного отдыха по всему миру
Названы самые недорогие города России для путешествий в летние выходные
Пассажиры выпрыгнули из самолета в Австралии из-за записки в туалете лайнера
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
Боснийский скульптор-самоучка поставил во дворе гипсовых Трампа и Путина
Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест
Частые корпоративы с полуголыми женщинами смутили сотрудников Badoo
Американский заключенный рассказал о плане побега в ящике с опилками
Все материалы
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
5 конкурентов новой Mazda CX-5
Лучшие кроссоверы стоимостью до двух миллионов рублей
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Россияне стали покупать больше дорогих машин
Компания Renault назвала рублевые цены на новый Koleos
Американцы построили эксклюзивный Land Rover Defender с V8
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы