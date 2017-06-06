В России сожгли 200 килограммов предназначенной для Украины красной икры из США

Сотрудники правоохранительных органов и представители управления Россельхознадзора по Белгородской области задержали на трассе Москва — Крым автомобиль, перевозивший красную икру горбуши, произведенную в США. Об этом во вторник, 6 июня, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Девять коробок с продукцией общим весом 206 килограммов перевозили жители Ростовской области. Ветеринарно-сопроводительных документов на груз у них не было, однако согласно маркировке на коробках икра предназначалась для продажи на Украине. При этом температурный режим ее перевозки был нарушен.

Материалы по теме Война на пожирание В Госдуме боятся биологической атаки Запада через санкционный пармезан

Санкционная продукция была изъята и сожжена сотрудниками управления Россельхознадзора по региону.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года. Ограничения действуют на продукты питания (в том числе мясо крупного рогатого скота, свинину, мясо домашней птицы, живую рыбу и морепродукты, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и орехи, колбасы и соль) из США, стран-членов Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Эти меры стали ответом на санкции в отношении Москвы, введенные в том же году в связи с присоединением Крыма к России и вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины.