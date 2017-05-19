Греф предсказал сохранение антироссийских санкций минимум на три года

В ближайшие три года антироссийские санкции отменены не будут, в этом вопросе необходимо ориентироваться на негативный сценарий. Об этом в пятницу, 19 мая, сказал президент Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет обусловлено политикой. «Это в какой-то мере тупик, который пока приводит к тому, что мы в своей трехлетней стратегии ориентируемся на более негативный сценарий, когда санкции не будут отменяться», — сказал Греф.

Материалы по теме Свежо питание Зачем Россия ослабила продуктовое эмбарго С инжиру бесятся Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию

В России уже адаптировались к ситуации, отметил глава Сбербанка. «Нельзя сказать, что будет еще какое-то новое возможное влияние на нас санкционной политики или это может как-то сильно помешать нашей трансформации», — подчеркнул он.

16 мая председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что за последние три года импорт продовольствия в Россию сократился в 1,7 раза.

По подсчетам ООН, финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, составляют 100 миллиардов долларов, что в два раза превышает убытки России.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России, связав их с вхождением Крыма в состав РФ, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.