Потери России и мира от санкционных войн оценили в три ВВП Эфиопии

Финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, в два раза превышают убытки России. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил специальный докладчик ООН Идрис Джазаири, сообщает «Интерфакс».

По его словам, антироссийские санкции обошлись различным государствам в более чем 100 миллиардов долларов. Сумму потерь России представитель ООН оценил в 52-55 миллиарда. «Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», — отметил он.

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Докладчик сказал, что потерянными средствами обоих сторон можно было бы распорядиться лучше. «100 плюс 52-55 миллиардов, это примерно 150 миллиардов долларов, это в три раза превышает ВВП Эфиопии, нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?» — спросил Джазаири.

При этом Россия успешно противодействовала санкциям, считает спецпосланник. «Сейчас, в 2017 году, темпы [экономического развития] опять перешли в позитивный рост, что свидетельствует о том, что меры по адаптации, принятые правительством, были эффективными», — подчеркнул он.

20 апреля итальянский политик, представитель партии «Лига Севера» Серджо Дивина заявил, что с момента введения антироссийских санкций Италия потеряла от 3,6 миллиарда до 4 миллиардов евро.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, поэтапно ввели санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.