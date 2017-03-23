Ткачев заявил о необходимости продления продэмбарго на 10 лет

Российский аграрный комплекс готов к отмене продовольственного эмбарго, но для отрасли было бы хорошо продержать его еще 10 лет. Об этом в интервью журналу Forbes сообщил глава Минсельхоза России Александр Ткачев.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он продление контрсанкций еще на два-три года, он заявил: «Для отрасли было бы и 10 лет хорошо. Что еще министр сельского хозяйства может сказать?». При этом отмена санкций принесет России пользу, в частности, позволит аграриям привлекать более дешевые кредиты, признал министр.

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«В целом отрасль готова к отмене санкций. Главное, продолжать работу над снижением издержек и увеличивать производительность труда, чтобы наши продукты были более конкурентоспособными», — сказал Ткачев. Если ограничительные меры отменят, на отечественный рынок будет поступать больше импортной продукции, отметил он. «Поэтому мы должны противостоять конкуренции не запретительными мерами, а тем, что наш продукт дешевле и качественнее», — считает глава Минсельхоза.

По мнению Ткачева, в ближайшие годы Россия станет нетто-экспортером продовольствия. Около 20 лет импорт Россией сельхозпродукции преобладал над экспортом, но динамика последних трех лет такова, что поставки на внешние рынки заметно растут, а закупки снижаются, указал он.

В начале февраля Минсельхоз сообщил, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов. Тогда Ткачев выразил надежду на сохранение продовольственного эмбарго в течение ближайшего года или двух лет.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.