Ткачев попросил 250 миллиардов рублей на сельское хозяйство

Сельскому хозяйству в 2017 году необходимо выделить дополнительные 36 миллиардов рублей, тем самым доведя поддержку отрасли до 250 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на выездном заседании фракции «Единая Россия», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Ткачева, поддержку необходимо увеличить по четырем направлениям. Девять миллиардов рублей необходимо на льготное краткосрочное кредитование, по 10 миллиардов — на льготное инвестиционное кредитование и единую субсидию. Еще семь миллиардов министерство предлагает выделить на докапитализацию «Росагролизинга».

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По словам Ткачева, дополнительная поддержка позволит успешно провести уборочную кампанию, увеличить число реализованных инвестиционных проектов, а также ускорить переоснащение агропрома современной сельхозтехникой.

Ранее Ткачев заявлял, что его ведомство намерено выделить сельхозпроизводителям дополнительных субсидий на 3,8 миллиарда рублей по краткосрочным льготным кредитам. В результате, по словам министра, общий объем субсидий в текущем году вырастет до 15 миллиардов рублей.

24 января опубликовано распоряжение премьер-министра России о выделении в 2017 году регионам 8,3 миллиарда рублей федеральных субсидий на строительство и реконструкцию дорог, ведущих к сельским населенным пунктам и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.