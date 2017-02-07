Россельхозбанк направил аграриям первые три миллиарда льготных кредитов

Россельхозбанк (РСХБ) направил российским аграриям первые три миллиарда рублей в рамках реализации механизма льготного кредитования, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что средства выделяется по ставке не выше 5 процентов годовых. Новый механизм господдержки заработал в начале текущего года, и РСХБ стал первой кредитной организацией в России, начавший реализацию данной программы.

В банке пояснили, что запущенный в 2017 года порядок субсидирования части процентной ставки по кредитам сельхозпроизводителей позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев: у предприятий АПК больше нет необходимости выводить значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии. В РСБХ рассчитывают, что смягчение условий кредитования позволит значительно повысить эффективность господдержки.

Действовавший до этого механизм предусматривал получение кредитов по полной ставке с последующим предоставлением субсидии.

«Россельхозбанк» — один из крупнейших российских банков, входит в первую двадцатку по размеру активов. На начало 2017 года активы составляли более 7,2 триллиона рублей, собственные средства — около 396 миллиардов.

