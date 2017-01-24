Путин призвал сократить бюрократию при выдаче кредитов аграриям

Президент России Владимир Путин на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым призвал сократить объем административных согласований в системе льготного кредитования аграриев. Стенограмма беседы во вторник, 24 января, опубликована на сайте Кремля.

«Экономическая обоснованность всегда, конечно, должна присутствовать, но бюрократия должна быть минимизирована», — сказал Путин.

«Поверьте, Владимир Владимирович, я сам из региона и знаю, что это такое, — мы минимизируем», — заверил Ткачев.

Министр сообщил, что с нового года Минсельхоз запустил проект льготного кредитования. «Кредиты, инвестиционные и короткие, не могут превышать 5 процентов. Ниже — можно», — пояснил он. По словам Ткачева, это даст серьезный толчок строительству новых проектов в агропромышленном комплексе и «кардинально изменит нашу страну в смысле сельского хозяйства».

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На уточняющий вопрос президента об объеме проекта, Ткачев назвал 23 миллиарда рублей. Участие в проекте примет Россельхозбанк, а также, возможно, и другие банки, сообщил министр. Он подчеркнул, что еще никогда не было «таких дешевых, длинных и доступных кредитов».

Министр также отметил, что за 11 месяцев рост в сельском хозяйстве составил более 4 процентов. Государственная поддержка аграриям, по словам Ткачева, оказывается беспрецедентная.

В октябре агентство Bloomberg определило ситуацию в российском сельском хозяйстве как фермерский ренессанс. По оценкам агентства, страна возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой.

В 2016 году Россия собрала рекордный для постсоветского периода урожай — 119 миллионов тонн зерна.