Минсельхоз назвал вымыслом идеи о лицензировании сбора грибов

Минсельхоз России никогда не поддерживал идею лицензирования сбора лесных грибов, информация об этом является вымыслом. Об этом заявили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

Представитель министерства предположил, что домыслы о введении разрешения на сбор грибов могли появиться в результате искажения слов главы ведомства Александра Ткачева, который в декабре прошлого года заявил, что Россия может накормить дикорастущими грибами половину мира, для этого нужно поддержать развитие их переработки. В стране растет огромное количество грибов, которые можно собирать и брендировать, сказал он.

18 января «Московский комсомолец» писал о возможности введения налога на сбор дикорастущих грибов и ягод в России.

В мае 2016 года глава Минсельхоза сообщил, что Россия готова предложить проект переброски пресной воды на территорию Китая.