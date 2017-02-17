Минсельхоз пообещал аграриям субсидии на 3,8 миллиарда рублей

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что его ведомство намерено выделить сельхозпроизводителям дополнительных субсидий на 3,8 миллиарда рублей по краткосрочным льготным кредитам. Об этом, как передает Rambler News Service, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

В результате, по словам министра, общий объем субсидий в текущем году вырастет до 15 миллиардов рублей. Он уточнил, что средства будут перераспределены внутри направления льготного кредитования.

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С 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила льготного кредитования сельхозпроизводителей. Согласно новому механизму, сельхозпроизводители будут сразу получать субсидированные кредиты по ставке не более 5 процентов годовых.

На сегодняшний день средняя ставка по кредитам составляет 15 процентов. В пиковый момент процентного шока на банковском рынке (декабрь 2014 года) она достигала 30 процентов. Сейчас российские аграрии направляют на оплату субсидируемой части ставки собственные оборотные средства, а потом ожидают возмещения от государства.

Минсельхоз ранее предложил упростить этот механизм, перейдя к системе, при которой субсидии на компенсацию части процентных ставок по кредитам аграриев будут направляться напрямую в банки-агенты.