Правительство потратит 70 миллиардов рублей на сельское хозяйство

Правительство намерено распределить на поддержку сельского хозяйства более 70 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 26 января, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, 58 миллиардов рублей будет направлено на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. «Во-вторых, распределяем субсидии регионам на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Это 11,5 миллиарда рублей», — сказал председатель правительства.

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Также, 4,5 миллиарда рублей будут распределены для реализации федеральной целевой программы «Мелиорация земель сельхозназначения». «Тема тоже очень важная, к которой мы неоднократно возвращались в ходе посещения регионов, где требуются мелиорационные работы», — подчеркнул Медведев.

24 января опубликовано распоряжение премьер-министра о выделении в 2017 году регионам 8,3 миллиарда рублей федеральных субсидий на строительство и реконструкцию дорог, ведущих к сельским населенным пунктам и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

В 2017 году российское правительство направит на поддержку экономики 107,5 миллиарда рублей.

В ноябре 2016 года Счетная палата признала нереализованными дополнительные меры по поддержке импортозамещения в сельском хозяйстве, предусмотренные антикризисным планом правительства.