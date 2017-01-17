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Правительство выделит на поддержку экономики 107 миллиардов рублей

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Российское правительство в 2017 году выделит на поддержку экономики страны 107,5 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 17 января, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По его словам, средства пойдут на поддержку легкой промышленности, машиностроения (в том числе автопрома), а также потребительского спроса.

Легкой промышленности будут представлены субсидии в размере 500 миллионов рублей на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов. По словам премьера, эти деньги позволят снизить кредитную нагрузку и повысить рентабельность производства, уменьшить себестоимость продукции.

Кроме того, Фонд развития промышленности в 2017 году предполагается докапитализировать, добавил председатель правительства. Он профинансирует не менее 50 проектов, направленных на развитие импортозамещения и производства.

В ноябре 2016 года Счетная палата признала нереализованными дополнительные меры по поддержке импортозамещения в сельском хозяйстве, предусмотренные антикризисным планом правительства.

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