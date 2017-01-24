Медведев согласился потратить восемь миллиардов рублей на сельские дороги

В 2017 году бюджеты 54 регионов получат 8,3 миллиарда рублей федеральных субсидий на строительство и реконструкцию дорог, ведущих к сельским населенным пунктам и к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева размещено на сайте правительства во вторник, 24 января.

Средства выделяются в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

«Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», — говорится в справочном письме.

Больше всего средств получат Татарстан (578,8 миллиона рублей), Омская область (464 миллиона) и Тамбовская область (381,3 миллиона).

Закон о трехлетнем бюджете был подписан президентом Владимиром Путиным 20 декабря 2016 года.

В соответствии с документом, объем ВВП в 2017 году составит почти 87 триллионов рублей, доходы — 13,49 триллиона, расходы — 16,24 триллиона. Дефицит определен в размере 2,75 триллиона рублей.