В Счетной палате назвали обоснованными дотации Чечне и Крыму

Чеченская Республика и Крым находятся в числе высокодотационных регионов, потому сохранение для них финансовой помощи в 2017 года на уровне не ниже прошлого является обоснованным. Об этом во вторник, 17 января, заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк, сообщает Rambler News Service.

По его словам, в России насчитывается семь высокодотационных субъектов, в общем совокупном объеме доходов которых средства финансовой помощи превышают 40 процентов. «Поэтому для них установлен особый режим, который позволяет все расходы на этих территориях иметь в сбалансированном режиме», — сказал Росляк.

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В 2017 году общий объем федеральных субсидий регионам запланирован на уровне 738,3 миллиарда рублей, что на 97 миллиарда рублей (на 15 процентов) больше, чем в прошлом году. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности вырастут на 100 миллиардов рублей, или на 19 процентов. При этом Чечня получит меньший прирост — около восьми процентов, уточнила директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина.

В декабре 2016 года в Госдуме сообщили, что дотации Чечне и Крыму в 2017 году останутся на уровне 2016-го, поддержка других регионов России вырастет примерно на 15 процентов. Соответствующие поправки приняты комитетом Госдумы по бюджету и налогам ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете.

В бюджете 2017 года для Чеченской Республики предусмотрен сопоставимый с прошлогодним уровень дотаций в 40,4 миллиарда рублей, для Крыма субсидии немного снижены — до 37,2 миллиарда рублей.