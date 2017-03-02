Ткачев анонсировал превращение России в нетто-экспортера продовольствия

Россия в ближайшие годы станет нетто-экспортером продовольствия. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства, сообщает Rambler News Service.

По его словам, последние 20 лет импорт Россией сельхозпродукции преобладал над экспортом. Однако динамика последних трех лет такова, что поставки заметно растут, а закупки еще быстрее снижаются.

По итогам 2016 года, Россия экспортировала сельхозпродукции на 17 миллиардов долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее. Импорт сократился до 24 миллиардов долларов.

Особенно заметно поднялся экспорт подсолнечного масла (на 28 процентов), составив 1,8 миллиона тонн. Ткачев добавил, что с начала сезона на экспорт вывезено почти 100 тысяч тонн сахара — в 10 раз больше, чем за весь предыдущий сезон 2015-2016 годов.

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Помимо поставок сахара, растет также вывоз продукции из него. «Экспорт кондитерских изделий в прошлом году принес стране почти миллиард долларов», — сказал Ткачев. В 2016 году Россия экспортировала 420 тысяч тонн кондитерских изделий — на восемь процентов больше, чем годом ранее.

В начале февраля Минсельхоз сообщал, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов. Тогда Ткачев выразил надежду на сохранение продовольственного эмбарго в течение ближайшего года или двух лет.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.