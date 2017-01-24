Россия получит статус нетто-экспортера продовольствия в 2017 году

В 2017 году экспорт продовольствия из России может превысить импорт. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Для того, чтобы сложилось положительное сальдо, необходимо максимально использовать конкурентные преимущества отечественных производителей: увеличить поставки традиционной продукции (зерно, растительное масло), выйти на рынок с новыми видами экспорта (мясо птицы, свинина, сахар)», — отмечается в материалах.

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Но превышение экспорта над импортом может быть обеспечено лишь темпами роста сельскохозяйственной отрасли, превышающими среднемировые. Фактически доля Россия в мировом импорте продовольствия превышает долю страны в мировом населении и сельхозпродукции. Но в последние три года доля отечественного импорта резко упала из-за девальвации рубля и снижения доходов населения.

Несмотря на бурный рост экспорта, доля России в мире по этому показателю увеличилась с 0,8 процента в 2011 году до 1,2 процента в 2015-м.

О возможностях страны выйти на положительный баланс экспорта-импорта свидетельствует опыт Украины, являющейся для России основным конкурентом на мировом рынке продовольствия, считают эксперты. «После вступления в ВТО сальдо продовольственного торгового баланса Украины стабильно положительное и имеет возрастающий тренд», — указывают они.

19 января в Минсельхозе Белоруссии заявили о намерении сохранить объем поставок продуктов на российский рынок в 2017 году на уровне прошлых лет. Россия занимает самую большую долю в общем объеме белорусского экспорта продовольствия — 94,5 процента, за 11 месяцев 2016 года поставлено продукции на 1,95 миллиарда долларов.

В октябре 2016 года агентство Bloomberg сообщило, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой. «Россия надолго заняла лидирующее место. Другим производителям придется бороться за сохранение своей доли на рынке», — заявил гендиректор консалтинговой компании Market Check Том Баснетт (Tom Basnett).

Тогда же Колумбия заявила о намерении начать импорт российской гречихи.