Итальянцы подсчитали потери от санкций против России

C момента введения антироссийских санкций Италия потеряла от 3,6 миллиарда до 4 миллиардов евро. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил итальянский политик, представитель партии «Лига Севера» Серджо Дивина (Sergio Divina), сообщает пресс-служба Ялтинского международного экономического форума.

«Санкции противоречат внутренним интересам Европы. Это удар по нашему карману — особенно для тех, кто, как Италия, пострадал от снижения экспорта в Россию», — сказал он. При этом эффект от потерь ощущается до сих пор, добавил Дивина.

Материалы по теме Норвежья болезнь Примет ли Великобритания «норвежский вариант» взаимодействия с ЕС

Политик выразил надежду, что власти Италии пересмотрят свою позицию в отношении антироссийских санкций. «Сейчас в Крыму находится делегация предпринимателей из Венеции. Этот факт ясно говорит, что у наших компаний есть желание прорвать блокаду и восстановить свое присутствие на российском рынке», — подчеркнул Дивина.

11 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой сообщил, что товарооборот между Россией и Италией за последние годы упал в 2,5 раза. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, взаимная торговля между странами сократилась с 54 до 20 миллиардов долларов.

В октябре 2016 года премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил против предложения ввести новые санкций в отношении России, за которое первоначально высказались Германия, Франция и Великобритания.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, куда входит Италия, поэтапно начал вводить санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.