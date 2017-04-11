Путин рассказал о рухнувшем товарообороте с Италией

Товарооборот между Россией и Италией за последние годы резко сократился. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщает пресс-служба Кремля.

«Италия — наш давний, очень надежный партнер. К сожалению, у нас просто рухнул товарооборот за последние годы, сократился в 2,5 раза», — сказал российский лидер. Но в начале нынешнего года он вырос более чем на треть, добавил Путин.

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Глава государства выразил надежду на то, что все сложности будут постепенно устраняться и российско-итальянские отношения войдут в русло позитивного сотрудничества.

«Скажем прямо: наш торговый оборот за последние три года уменьшился с 54 до 20 миллиардов долларов, что, конечно, печально и для стран, и для бизнеса», — отметил на встрече с президентом Италии премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. По его мнению, двусторонняя торговля сократилась по ряду причин. К объективным причинам Медведев отнес снижение цен на целый ряд товаров, в том числе на энергоносители. В списке субъективных причин — принятые ЕС ограничительные меры, которые не способствуют развитию отношений между странами, отметил глава правительства России.

В октябре 2016 года премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил против предложения ввести новые санкций в отношении России, за которое первоначально высказались Германия, Франция и Великобритания.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, куда входит Италия, поэтапно начал вводить санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.