Путин встретился с президентом Италии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 11 апреля.

«Мы переживаем не самые лучшие времена, но ваш визит настраивает нас на позитивный лад. Очень надеемся, что все сложности, недопонимания будут постепенно устраняться и мы будем выходить в нормальное русло позитивного сотрудничества», — сказал Путин.

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По словам российского лидера, товарооборот между странами за последние годы сократился в 2,5 раза.

В свою очередь итальянский президент отметил, что экономическое сотрудничество, несмотря на трудности, удалось сохранить. «И мы очень надеемся, что в самом ближайшем будущем нам удастся выйти на прежний уровень и перейти к устойчивому росту, поскольку дружба между Италией и Россией чрезвычайно крепка», — подчеркнул он.

Маттарелла прибыл в Москву с официальным визитом 10 апреля. По данным РИА Новости, он пробудет в российской столице до 13 апреля. За это время президент Италии планирует встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.