Определены сроки выхода Крыма на самообеспечение

Крым через пять лет станет самообеспеченным регионом. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников, сообщает Rambler News Service.

По его словам, более точный прогноз можно будет дать по результатам нынешнего года. «Мы видим, что растут налоги, как накапливается инвестиционный потенциал. В зависимости от этих темпов мы будем понимать, в какую точку выходим с точки зрения бездотационного развития», — сказал он. Но это очень приблизительная экспертная оценка, подчеркнул Мельников.

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Сейчас приоритетной задачей является обеспечение полуострова транспортной и энергетической инфраструктурой, отметил он. «А дальше — это как первая ступень у ракеты. Дальше он должен полететь сам», — сказал министр.

13 апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал подумать о создании в Крыму Crypto Valley, аналога криптодолины в швейцарском кантоне Цуг для развития технологий блокчейн. Это может помочь в решении проблемы привлечения финансирования в Крым, учитывая то, что многие банки не работают на полуострове из-за санкций, считает он.

По данным экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли Минэкономразвития, доходы населения в 2016 году быстрее всего росли в Республике Крым (на девять процентов) и в Севастополе (на четыре процента).