Эксперты усомнились в статистике о росте доходов в Дагестане и Ингушетии

Эксперты усомнились в достоверности данных о росте доходов населения в Дагестане и Ингушетии, а также в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщается в совместном мониторинге Института Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли Минэкономразвития, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

«По данным статистики, доходы населения в 2016 году быстрее росли в Республике Крым (на девять процентов) и в Севастополе (на четыре процента)», — отмечается в исследовании.

В целом динамика доходов в 2016 году была негативной — спад усилился по сравнению с предыдущим годом (минус 5,6 и минус 4,1 процента соответственно). «Из-за снижения доходов сокращалась розничная торговля, но все же темпы ее спада замедлились вдвое по сравнению с 2015 годом (минус 5,2 и минус 10 процентов соответственно).

«Самый мягкий спад розничной торговли был зафиксирован на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. При этом в Дагестане и Чечне розничная торговля росла в течение двух последних лет. Скорее всего, речь идет здесь о неточной дооценке объемов торговли на открытых рынках», — отмечают эксперты.

По результатам опроса РАНХиГС, у 40 процентов россиян денег хватает только на еду. При этом доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год сократилась на треть, с 55 до 40 процентов.