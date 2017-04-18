ЦБ выпустит памятные монеты в честь Севастополя и Керчи

С 20 апреля в обращение будут запущены памятные монеты «Город-герой Керчь» и «Город-герой Севастополь» номиналом два рубля. Тираж каждой из них составит пять миллионов штук, сообщает Банк России.

На монете «Город-герой Керчь» изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и медаль «Золотая звезда», на монете «Город-герой Севастополь» — фигуры советских солдат и памятник затопленным кораблям.

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Кроме того, в рамках серии «Древние города России» в обращение поступит десятирублевая монета «город Олонец, Республика Карелия (1137 год)». Тираж монеты — также пять миллионов штук.

Новые монеты являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, отмечается в сообщении ЦБ.

В августе 2016 году ЦБ выпустил серию «Города — столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков».

Керченско-Эльтигенская десантная операция проводилась Красной Армией во время Великой Отечественной войны в 1943 году. Плацдарм на Керченском полуострове в дальнейшем был использован при освобождении Крыма от немецких войск.