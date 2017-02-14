ЦБ выпустит пластиковую банкноту в честь ЧМ-2018

ЦБ планирует выпуск памятной пластиковой банкноты, посвященной проведению в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Новая купюра может появиться в первом квартале будущего года, заявил во вторник, 14 февраля, первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, сообщает «Интерфакс».

«Она будет и на ощупь иная, и по качеству материала другая. Что из этого выйдет, посмотрим», — сказал Лунтовский. По его словам, «Гознак» впервые сталкивается с такой технологией и пока не торопится активно ее внедрять.

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В Банке России также пока только присматриваются к пластиковому материалу. Первый зампред ЦБ привел в пример купюру в 50 швейцарских франков, которая состоит из трех слоев: двух бумажных и пластикового между ними. «Возможно, и мы подобную банкноту сделаем. Нужно понимать, что все эти эксперименты могут привести к некоторому удорожанию изготовления банкнот», — добавил он. По его словам, одна из новых купюр номиналом 200 или 2000 рублей также может быть пластиковой.

В конце 2016 года в честь ЧМ по футболу 2018 года были отчеканены инвестиционные серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 рублей.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.