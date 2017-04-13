В Крыму предложили создать криптодолину ради борьбы с санкциями

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал подумать о создании в Крыму Crypto Valley, аналога криптодолины в швейцарском кантоне Цуг для развития технологий блокчейн, сообщает Rambler News Service.

По его мнению, возможности интернета и технологии блокчейн могут помочь в решении проблемы привлечения финансирования в Крым, учитывая то, что многие банки не работают на полуострове из-за санкций.

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Криптодолина в кантоне Цуг возникла благодаря самым низким в Швейцарии налогам. Кроме того, местные власти решили принимать биткоины в качестве средства платежей за городские услуги.

Цуг стал штаб-квартирой фонда Ethereum, разрабатывающей одноименную платформу для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Кроме того, на территории кантона базируются еще несколько компаний в отрасли финтеха.

Блокчейн — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.