Назван размер потерь каждого россиянина от продуктового эмбарго

Каждый россиянин потерял в среднем 4,4 тысячи рублей в год из-за действия продуктового эмбарго. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГC, оценившие убытки потребителей от введения Россией контрсанкций в 2014 году. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, стоимость набора санкционных товаров была бы ниже примерно на три процента, если бы продуктовое эмбарго в России не действовало. При этом набор несанкционных продуктов оказался бы дешевле на 2,9 процента.

Прирост годовой инфляции в результате введения санкций составил в среднем 3,1 процента, подсчитали эксперты. В исследовании также отмечается, что влияние санкций на годовую инфляцию было неравномерным по времени: сильнее — в первые полгода-год, после чего оно стало снижаться, и потребители переключились на дешевые товары более низкого качества.

«Введение эмбарго дает преимущества производителям лишь в краткосрочном периоде, в долгосрочном же влияние эмбарго на показатели рынка снижается», — оценили специалисты воздействие санкций на бизнес.

Россия в августе 2014 года ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС, США и ряда других государств в ответ на их экономические санкции. Ограничения действуют до 31 декабря 2017 года и могут быть продлены.