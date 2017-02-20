Украина из-за ЛНР и ДНР стала лидером по импорту российского мяса и пива

Украина по итогам 2016 года стала одним из крупнейших импортеров российских продуктов вопреки действующему эмбарго. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы (ФТС).

По ее данным, на Украину в настоящее время приходится почти 30 процентов российского экспорта пива и мяса. По объемам импорта напитка республика занимает первое место, по закупкам мяса она также стала лидером, оттеснив Казахстан.

За год поставки пива на Украину выросли в 1,5 раза — до 38,46 миллиона декалитров. Поставки мяса и субпродуктов в период с 2013 по 2014 год практически прекратились, однако в 2016 году составили 47 893 тонны.

В то же время, по данным украинской Госслужбы статистики, импорт мяса в период с января по ноябрь 2016 года сократился более чем в 40 раз (до 15,4 тысячи долларов). Динамика по пиву аналогична, сообщили в ведомстве.

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Газета отмечает, что данные по росту экспорта объясняются поставками в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. С начала военного конфликта на юго-востоке Украины завоз продукции в ДНР и ЛНР с подконтрольной Киеву территории упал, из-за чего в 2014 году в регионе образовался дефицит. В 2015-м Министерство сельского хозяйства ДНР сообщило, что договорилось о поставках продуктов из России.

С 1 января 2016 года действует продуктовое эмбарго, введенное Москвой против Киева. Применение санкций связано с тем, что Украина с 2016-го начала исполнять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС — страна вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом.