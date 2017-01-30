Украине разрешили экспортировать птицу только из чистых регионов

Украина и Еврокомиссия договорились о возобновлении экспорта птицы из трех регионов страны (Одесской, Херсонской, Черновицкой), чистых от птичьего гриппа. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

«На сегодняшний день экспорт украинской птицы в страны Евросоюза восстановлен», — сказано в сообщении ведомства.

Министерство указывает, что теперь Еврокомиссия применяет к Украине принцип регионализации — то есть запрет снимается не на всю украинскую продукцию, а лишь на часть, произведенную в определенных областях.

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6 декабря 2016 года Брюссель запретил поставки мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Херсонской области. Кроме того, Гонконг отказался от экспорта яиц из данного региона.

В апреле Молдавия ввела специальные пошлины на украинское молоко, мяса и цемента для защиты собственного рынка от продукции соседней страны.

С 1 января прошлого года в России действует продуктовое эмбарго против Украины. Ограничения вводились в ответ на вступление страны в зону свободной торговли с ЕС. По оценке министерства экономического развития Украины, совокупные потери от торгового конфликта с РФ обошлись Киеву почти в 100 миллиардов долларов.