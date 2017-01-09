Птичий грипп взвинтил цены на яйца в Южной Корее

Цены на куриные яйца в Южной Корее в декабре 2016 года выросли на 21,4 процента по сравнению с декабрем 2015 года — до 2,2 тысячи вон за десяток (около 1,8 доллара или почти 110 рублей по текущему курсу). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Корейского института сельскохозяйственной экономики.

При этом закупочная цена у фермеров подскочила в 1,5 раза — до 1,55 тысячи вон (1,3 доллара). Ожидается, что в первой половине 2017 года цены на яйца могут вырасти на 110 процентов из-за нехватки куриц-несушек.

Для борьбы с дефицитом правительство Кореи отменило пошлины на 98,6 тысячи тонн ввозимых в страну яиц и яичных продуктов. В первом полугодии планируется импортировать яйца из пяти стран, в том числе из США, Австралии и Испании.

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В то же время, на фоне опасений, связанных с птичьим гриппом, цены на курятину падают. В среднем в декабре куриное мясо подешевело на восемь процентов по сравнению с октябрем.

В связи со вспышкой птичьего гриппа по состоянию на 8 января 2017 года в Южной Корее было уничтожено 17 процентов куриц и 28 процентов уток.

В декабре прошлого года с аналогичной проблемой столкнулась Япония: 4 декабря стало известно, что в префектуре Ниигата было уничтожено 540 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа. Очаги болезни наблюдались на двух фермах в этом районе. Кроме того, грипп поразил птиц в северной префектуре Аомори. Там в связи с угрозой распространения вируса забили 18 тысяч уток.