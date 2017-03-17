ЕС увеличил импорт из России на 59 процентов

Европейский союз в январе увеличил импорт из России на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,7 миллиарда евро. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Eurostat.

Экспорт из стран ЕС в Россию увеличился на 45 процентов и составил шесть миллиардов евро. При этом дефицит торгового баланса Брюсселя и Москвы в январе увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,6 миллиарда евро.

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В целом, профицит внешнеторгового баланса ЕС в январе нынешнего года сократился на 63 процента — до 37,7 миллиарда евро.

Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны за отчетный период составил 600 миллионов евро по сравнению с профицитом в 4,8 миллиарда евро годом ранее.

ЕС начал вводить ограничительные меры против Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины. Помимо индивидуальных санкций, предусматривающих запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов, действуют еще два пакета мер: в отношении ряда секторов российской экономики (продлены до 31 июля 2017 года), а также против Крыма (пролонгированы до 23 июня 2017-го). В качестве ответной меры 6 августа того же года Россия ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС.