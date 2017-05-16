Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия

С 2014 года импорт продовольствия в Россию сократился в 1,7 раза. Об этом во вторник, 16 мая, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается в материалах, опубликованных на сайте правительства.

«Мы действительно обеспечиваем сегодня себя очень важными составляющими в рамках программы продовольственной безопасности, эти показатели у нас на высоком уровне находятся», — сказал Медведев. По его словам, в 2016 году отечественные аграрии нарастили производство на 5 процентов, а индекс выпуска пищевых продуктов, включая напитки, увеличился на 2,6 процента.

Материалы по теме Свежо питание Зачем Россия ослабила продуктовое эмбарго С инжиру бесятся Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию

В 2016 году на импортозамещение было направлено почти 375 миллиардов рублей, в том числе 105 миллиардов рублей средств господдержки, напомнил глава правительства.

В апреле газета The Financial Times писала о том, что Россия переживает сельскохозяйственный бум. В 2016 году страна стала крупнейшим поставщиком зерновых культур на мировой рынок — из выращенных 119 миллионов тонн зерна на экспорт ушло 34 миллиона тонн, указывает FT.

В марте глава Минсельхоза Александр Ткачев предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет. По его мнению, в ближайшие годы Россия станет нетто-экспортером продовольствия.

За время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов, подсчитали в российском аграрном ведомстве.

Три года назад ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России, связав их с вхождением Крыма в состав РФ, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.