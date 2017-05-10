Минэкономразвития назвало действия ЕБРР «дискриминацией» России

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что считает позицию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по России «дискриминацией по национальному признаку». Об этом говорится в письменном заявлении Орешкина, которее войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих финансовой организацией, намеченного на 10 мая, передает ТАСС.

«Реализация "политического руководства" нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР. По сути это дискриминация. Подобный подход опасен дальнейшей возможностью произвольно трактовать устав банка и лишать его членов их акционерных прав вопреки принципам ЕБРР», — утверждает Орешкин.

Материалы по теме Антиглобалист номер один Как Трамп разрушает старую экономическую систему мира

ЕБРР свернул финансирование новых российских проектов в июле 2014 года на фоне принятых Евросоюзом санкций против Москвы. Распоряжения руководству банка на эту тему дали большинство представителей совета директоров, включая все государства-члены ЕС.

В 2013 году финансирование проектов в России по линии ЕБРР составило 2,5 миллиарда евро. В первое полугодие 2014 года на РФ пришлось более 19 процентов всех инвестиций банка. В то же время, все проекты, куда средства уже вложены, продолжили финансироваться.

27 февраля глава ВТБ Андрей Костин назвал режим санкций в отношении России «безумием, которое продлится еще два-три года». По его утверждению, сотрудничество с такой структурой, как Европейский банк реконструкции и развития, приостановилось по политическим мотивам.

Европейский банк реконструкции и развития — инвестиционный механизм, созданный в 1991 году для поддержки рыночных реформ в странах Восточной Европы. Реципиентами помощи, выделяемой банком, является 35 государств Европы и Центральной Азии.