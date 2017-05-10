ЕБРР ответил на обвинения Орешкина в дискриминации

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не нарушал правила работы с Россией и намерен дальше с ней сотрудничать. Об этом в среду, 10 мая, заявил руководитель организации Сума Чакрабарти, передает ТАСС.

«Банк выполнил свои внутренние правила в отношениях с Россией. Для меня Россия имеет очень большую ценность, но с 2014 года мы не могли начинать новые проекты. У нас отличный портфель в России. Мы будем и далее взаимодействовать с российским властями, это имеет для нас важное значение», — приводит агентство его слова.

Ранее 10 мая министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что считает позицию ЕБРР по России «дискриминацией по национальному признаку». «Реализация "политического руководства" нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР. По сути это дискриминация. Подобный подход опасен дальнейшей возможностью произвольно трактовать устав банка и лишать его членов их акционерных прав вопреки принципам ЕБРР», — утверждает чиновник.

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ЕБРР свернул финансирование новых российских проектов в июле 2014 года на фоне принятых Евросоюзом санкций против Москвы. В 2013 году финансирование проектов в России по линии ЕБРР составило 2,5 миллиарда евро.

Европейский банк реконструкции и развития — инвестиционный механизм, созданный в 1991 году для поддержки рыночных реформ в странах Восточной Европы. Сейчас реципиентами помощи, выделяемой банком, являются 35 государств Европы и Центральной Азии.

