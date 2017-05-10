Россия отказалась докапитализировать ЕБРР

Россия не намерена участвовать в докапитализации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минэкомразвития Максим Орешкин по итогам совета управляющих ЕБРР.

При этом выход России из состава акционеров ЕБРР не рассматривается. «Текущее финансовое состояние банка не заслуживает рейтинга AAA. И мы также подчеркиваем, что мы не намерены участвовать в докапитализации банка, когда это будет необходимо», — подчеркнул Орешкин.

По словам министра, работать над новыми проектами международного банка в России также не планируется. Как отметил глава российского экономического ведомства, Москва сосредоточится на работе с деполитизированными институтами, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и банк БРИКС.

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Ранее 10 мая Орешкин заявил, что считает позицию ЕБРР по России «дискриминацией по национальному признаку». Организация, в свою очередь, сообщила, что не нарушала правила работы с РФ и намерена дальше сотрудничать со страной.

В июле 2014 года на фоне принятых Евросоюзом антироссийских санкций ЕБРР свернул финансирование новых российских проектов.

ЕБРР — инвестиционный механизм, созданный в 1991 году для поддержки рыночных реформ в странах Восточной Европы. На данный момент реципиентами помощи, выделяемой банком, являются 35 государств Европы и Центральной Азии.