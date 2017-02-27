Костин предрек еще три года санкционного безумия

Режим санкций против России продлится еще несколько лет. Об этом в понедельник, 27 февраля, в рамках Сочинского форума заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает Rambler News Service.

«Наверное, уйдет еще пара-тройка лет, прежде чем это безумие остановится, и политические проблемы исчезнут, и Запад пересмотрит свой подход», — сказал банкир.

На сегодняшний день, отметил Костин, у Москвы есть проблемы с международными инвесторами. В частности, по политическим мотивам приостановилось сотрудничество с такой структурой, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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При этом глава ВТБ видит способы финансирования инфраструктурных проектов и в условиях санкционного режима. «Нам нужно надеяться на собственные ресурсы, которые, кстати, есть. Для финансирования трассы Москва — Санкт-Петербург мы привлекли инфраструктурные облигации сроком на 15 лет по ставке, очень хорошей для пенсионных фондов», — добавил он.

7 февраля Костин заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что до отмены санкций говорить о приватизации возглавляемой им финансовой организации рано. По его словам, правительство не намерено расставаться с контрольным пакетом акций ВТБ.

Сейчас государству принадлежит доля в ВТБ в 60,9 процента, ее планируется опустить чуть ниже 51 процента.